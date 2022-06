Yle Areena täyttää 15 vuotta ja kasvattaa suosiotaan vuosi vuodelta: Armi-sarjalla on viisi miljoonaa käynnistystä

Areenasta on vuosien saatossa tullut oleellinen osa Ylen tarjontaa. Sitä voidaan kutsua myös edelläkävijäksi niin Suomessa kuin maailmallakin.

– Heti alusta alkaen lähdimme julkaisemaan samassa palvelussa hyvin määrätietoisesti sekä katsottavia että kuunneltavia sisältöjä, mikä oli Euroopan mittakaavassakin harvinaista, Yle Areenan päällikkö Tanja Iikkanen kertoo. Hän on ollut myös perustamassa Yle Areenaa.

Iikkasen mukaan edelläkävijyys tarkoittaa sitäkin, että Areenassa on tähän mennessä ehditty harjoitella perinpohjaisesti striimaus- ja digimaailmaan kuuluvia asioita. Näin ei kaikkien kohdalla vielä ole: alle kymmenen vuotta toiminnassa olleilla suoratoistopalveluilla voi olla oppirahoja maksettavanaan. Digimurros ei ole päästänyt ketään helpolla, ja tämä on mullistanut totuttuja tapoja toteuttaa asioita.

– Digimaailmaan kuuluu ketterä tekeminen ja vähän toisenlainen mentaliteetti: puhutaan, että virheistä opitaan ja että ne vievät meitä eteenpäin tukevammalle pohjalle. Tämäntyylinen ajattelu on vielä kohtalaisen uutta. Digimaailmassa tarvitaan myös uudenlaista tuotejohtamista ja koko palvelukehityksen sydän on asiantuntijat ja matala hierarkia. Ammattitaidoksikaan ei enää riitä vuosien kokemus, vaan rinnalle pitää vaikkapa ottaa myös todellinen käyttödata.

Youtube alkoi kiinnostamaan nuoria

– Projekti ei olisi onnistunut, jos sitä olisi pitänyt tehdä sivutuotteena muiden töiden ohella. Tätä ei ilmeisesti ymmärretty monessa muussa yhtiössä. Kyse voi olla myös Ylen kehityshenkisyydestä: meillä on tilaa kokeilla ja lisäksi missionamme on palvella kaikkia, Iikkanen kiteyttää.

Kesädraaman tähtenä Nylon Beat

– Suomalaisilla on selvä ominaispiirre: he tykkäävät katsoa kotimaista tarjontaa ja peilata sitä kautta itseään. Kotikadun suosio ei hiivu, ja klassinen Knalli ja sateenvarjo -kuunnelmasarja on edelleen hyvin suosittu, Tanja Iikkanen kertoo.