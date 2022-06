Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä panostetaan lisää nuorten psykiatrian avohoitoon – suunnitteilla toinen avohoidon kriisiryhmä

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto määrää Pirkanmaan sairaanhoitopiirin parantamaan lasten ja nuorten psykiatrian vuodeosastojen toimintaa. Määräys koskee erityisesti henkilökunnan määrää sekä asianmukaisia toimitiloja. Epäkohdat on korjattava vuoden 2022 loppuun mennessä.

– Toimenpiteitä osastohoidon ylikuormituksen vähentämiseksi on jo tehty, kertoo Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vastuualuejohtaja, ylilääkäri Riittakerttu Kaltiala .

Viimeisimpänä on avattu viikko-osasto eli niin kutsuttu "yöksi kotiin" -osasto. Toiminta on siellä vastaavaa kuin osastohoidossa, mutta potilaat menevät yöksi ja viikonlopuksi kotiin.

– Osasto avattiin jo viime kesänä, mutta se on oikeasti saatu kunnolla toimimaan vasta viime aikoina, kertoo Kaltiala.

Aluksi piti saada täytettyä henkilökunnan paikat, mutta sitten tuli hoitajien lakko. Myös korona on vaikuttanut toiminnan käynnistämiseen.

– Kesä on aina erikoisaikaa ja syksyllä nähdään, kuinka hyvin viikko-osaston toiminta riittää, ylilääkäri pohtii.

Järjestelyjä on tehty myös muualla avohoidon toiminnoissa, jotta ne painottuisivat enemmän akuutteihin potilaisiin. Tavoitteena on, etteivät nuoret joutuisi osastolle asti sekä se, että osastolta pysyttäisiin tulemaan nopeammin pois.

Keskusteluissa on myös toisen avohoidon kriisiryhmän perustaminen vuoden loppuun mennessä. Ensimmäinen avohoidon kriisiryhmä perustettiin vuonna 2019. Avohoidolle on tarkoitus myös löytää uutta tilaa vielä tänä vuonna.

Parin vuoden päästä uusiin tiloihin

Helpotusta tila- ja resurssiongelmiin on odotettavissa viimeistään parin vuoden kuluttua, kun lasten ja nuorten psykiatria pääsee muuttamaan kokonaisuudessaan uusiin tiloihin. Samalla uusia osastopaikkoja saadaan jonkin verran lisää sekä avohoidolle tulee väljemmät tilat. Uusi talo tulee sijaitsemaan keskussairaalan alueella.

– Uusien tilojen suunnittelu on liikkeellä, kertoo Riittakerttu Kaltiala.

Nuorisopsykiatrian nykyiset tilat on suunniteltu jo 2010-luvun alussa. Kaltiala kertoo, että potilasmäärän lisääntyminen huomattiin vuonna 2017. Sen jälkeen on lisätty resursseja pääasiassa avohoitoon.

– Viimeiset pari vuotta on menty aika kiikun kaakun. Osastohoidossa on jatkuvasti enemmän potilaita kuin mitä siellä on sairaansijoja.