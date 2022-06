Ilmaista ehkäisyä odotettiin Päijät-Hämeessä vuosia – Elena Riekkinen, 21: "Ei tarvitse miettiä, onko varaa ostaa pillerit"

Myös Christina Valkeapää , 22, uskoo, että maksuttomuus on hyvä asia.

Päätöstä haudottiin vuosia

Clarissa ja Christina Valkeapään mielestä 25 vuotta on sopiva ikäraja. Esimerkiksi opiskelijoilla on usein taloudellisesti tiukempaa, jolloin ehkäisyn maksuttomuus on hyvin tervetullut muutos.