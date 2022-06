Humanistiopiskelijat perustivat Instagram-tilin, sillä opetusta vaivaa "huutava resurssipula" – Helsingin yliopiston dekaani ei tunnista ongelmaa

Helsingin yliopiston elokuva- ja televisiotutkimuksen kandidaattiopinnot päätettiin lopettaa tämä vuoden helmikuussa. Viimeisen vuoden aikana on käyty keskusteluja myös musiikkitieteen ja teatteritieteen kohtalosta. Yle kirjoitti vuoden 2021 maaliskuussa, että koko Helsingin yliopiston humanistinen tiedekunta on kriisissä.

Humanisteille ei siis kuulu hyvää. Tämän toteavat myös tiedekuntajärjestö Humanisticum ry:n opintovastaava Eveliina Weidenbacher ja Humanisticum ry:n opintovirkailija Iida Huitula . Weidenbacher ja Huitula kertovat, että ongelman ydin on, ettei Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa ole tarpeeksi henkilökuntaa.

– Kaiken takana on meidän huutava resurssipula.

Weidenbacher on samaa mieltä.

– Resurssien puute johtaa siihen, että otetaan vähemmän opiskelijoita sisään, mikä johtaa vähempään rahoitukseen. Se on kierre, josta ei päästä eroon.

”Meidän hätää ei ymmärretä”

Humanistien ahdinkoa ja mahdollisia työllistymispolkuja kuvaamaan on perustettu Huomisen humanisti -niminen Instagram-tili.

– Meidän tarkoituksena on näyttää, mitä me humanistit tehdään isona. Nostaa tietoisuutta humanistisista tieteistä laajemmalle yleisölle sekä vaikuttaa korkeakoulutuksen rahoitukseen, Weidenbacher kertoo kampanjasta.

– Me perustettiin tämä tili, koska meistä tuntuu, ettei meidän hätää ymmärretä, Huitula jatkaa.

– On helppoa ajatella, että satsataan lääketieteisiin, sillä se on konkreettisempaa. Olemme kaikkialla, joten on helpompi olla ymmärtämättä, mitä kaikkea teemme ja missä olemme, hän selventää.