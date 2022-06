Helsingissä kesäleirille ilmoittautuneita on ennätyksellisen paljon – nuorten ilmaisutaidon leiri täyttyi hetkessä ja osa jäi ilman paikkaa

Helsinkiläinen Emma Mäkilä on huomannut vuosien saatossa selvän eron kesäleirien valikoimissa. Pienenä Mäkilä oli omien sanojensa mukaan aina ratsastusleirillä, mutta nyt valikoima on laajentunut.

Helsingin kaupungin nuorisopalveluiden kumppanuuspäällikkö Markku Toivonen kertoo, että kesäleirien valikoimaa on vuosien saatossa todella lisätty runsaasti. Päiväleirien suosio on ollut kasvava trendi. Kymmenessä vuodessa leirivalikoima on tuplaantunut, ja samaa rataa on lisääntynyt osallistujien määrä.