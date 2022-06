Poptähti Justin Bieber sairastui kasvohalvaukseen – lue tästä, miten taudin voi saada

Grammy-palkittu Bieber ilmoitti laittavansa maailmankiertueensa tauolle sairauden vuoksi vain tunteja ennen suunniteltua konserttia Kanadassa. Suomessa Bieberin on tarkoitus esiintyä 9. elokuuta, mutta artisti ei ole kertonut arviota, milloin palaa keikkalavoille.

28-vuotias Bieber kertoi Instagramissa julkaisemallaan videolla, että toinen puoli hänen kasvoistaan on halvaantunut.

Kysyimme dosentti, korva-, nenä ja kurkkutautien erikoislääkäri Mervi Kanervalta , mikä on Ramsay Huntin oireyhtymä ja kuka siihen voi sairastua.

Mikä on Ramsay Hunt -oireyhtymä?

Oireyhtymän aiheuttaja on varizella-zostervirus, joka kuuluu herpesviruksiin. Sama virus aiheuttaa vesirokon ja vyöruusun. Virus vaurioittaa aivohermoa, mikä saa aikaan kasvohalvauksen.

Ramsay Huntin oireyhtymää yleisempi kasvohalvaus on Bellin pareesi , mutta sen aiheuttajaa ei tiedetä.

Kuka oireyhtymän voi saada?

Kaikki, joilla on virusta kehossaan. Vesirokon aiheuttava virus jää kehoon ja voi aktivoitua käytännössä kaikilla.

Ramsay Hunt on harvinainen. Mervi Kanervan mukaan Suomessa todetaan yhdestä viiteen tapausta vuodessa sataa tuhatta ihmistä kohti. Tämä tarkoittaisi 55–275 tapausta Suomessa vuosittain.

Parantuuko oireyhtymästä täysin?

Oireiden vakavuus ja kesto vaihtelevat – joillakin paraneminen voi kestää viikkoja, toisilla kuukausia. Paranemisnopeus riippuu siitä, kuinka paljon virus on vaurioittanut kasvohermoa.

Milloin Bieber voi kenties palata lavoille?

Oireyhtymä on elimistölle stressitila, ja alkuvaiheessa pitäisi malttaa levätä. On mahdotonta ennustaa, kuinka nopeasti Bieber on taas terve palaamaan keikkalavoille.