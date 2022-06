Poikkeukselliset helteet voivat Suomessakin aiheuttaa satoja kuolemia kesässä – hoitolaitosten ja sairaaloiden varautumisen taso vaihtelee paljon

Helsinki on tehnyt kaupunkitasoisen varautumissuunnitelman helteiden varalta. Suunnitelma sisältää toimintaohjeita asumisyksiköihin, laitoksiin ja hoivakoteihin ja kotihoitoon. Helsingin kaupungin palvelualueen johtajan Helena Venetvaaran mukaan vanha sairaalamainen rakennuskanta on haaste. - Meillä on linjaus, että laitoksessa turvataan vähintään yksi tila, joka voidaan viilentää vähintään 25 asteeseen. Eli jos oma asuintila on kuumin, niin pääsee vilvoittelemaan viileämpään tilaan.

Kuva: Jussi Koivunoro / Yle