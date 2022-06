Herätys: Teboil-asemien myynti romahti | Palvelualoille ei riitä osaajia | Kolibrit kestävät ilmastonmuutoksessa

Teboil-kauppiaat kertovat: Myynti vähentynyt boikotin vuoksi rajusti – “Tulevaisuus näyttää heikolta”, kommentoi salolaisyrittäjä

Ylen Teboil-kauppiailta saamien tietojen mukaan polttoaineen myynti on pudonnut noin kolmanneksella Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Osalla huoltamoista pudotus on ollut vieläkin rajumpaa, jopa 50 prosenttia. Teboil-yhtiö kieltäytyy kertomasta polttoaineen myyntitilastoja. Kauppiaissa kuluttajien Teboil-boikotti herättää ristiriitaisia tunteita, eikä huoltamojen tulevaisuus näytä kovin valoisalta.

Palvelualoilla kärsitään pitkittyneestä työvoimapulasta

Yrittäjä Anniina Ojala kokee haastavaksi löytää sitoutuneita työntekijöitä luonnonkosmetiikkaa myyvään liikkeeseen. Ravintola-alan huutava osaajapula on ollut otsikoissa, mutta tekijöitä tarvittaisiin myös muilla palvelualoilla: työnhakijoita ei yksinkertaisesti ole tai hakijoiden osaaminen ei vastaa yrityksen tarpeita.

Amerikkalaislinnuista on kadonnut liki 30 prosenttia, mutta kolibrit sinnittelevät

Kolibrit pystyvät selviytymään ilmastokriisistä paremmin kuin monet muut siivekkäät – maailman pienimmät linnut ovatkin sopeutumisen mestareita. Muuttolintujen pesinnän onnistuminen on kuitenkin vaakalaudalla ilmaston lämmetessä.

Presidentti Niinistö vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin

Sää

Tiistaina on pilvistä ja sade- sekä ukkoskuuroja syntyy monin paikon. Sadekuurot voivat olla paikoin voimakkaita. Rannikot jäävät pääosin poutaisiksi.

Päivällä lämpötila on 18 ja 22 asteen välillä. Pohjois-Lapissa on viileämpää. Metsäpalovaroitus on voimassa monin paikoin rannikon maakunnissa ja paikoin Länsi-Lapissa.