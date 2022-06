Zelenskyin mukaan liittokansleri Scholz on liian huolissaan Saksan ja Venäjän suhteista

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on pyytänyt Saksan liittokanslerilta Olaf Scholzilta täyttä tukea Ukrainalle. Zelenskyi katsoo, että Scholz on Ukrainan tukemisen suhteen liian huolissaan siitä, mitä tuki aiheuttaa Saksan ja Venäjän suhteille.

– Hänen [Scholzin] ja hänen hallituksensa on tehtävä päätös: he eivät voi käydä vaihtokauppaa Ukrainan ja Venäjä-suhteidensa kanssa, sanoi Zelenskyi The Guardianin (siirryt toiseen palveluun) mukaan.