Tuore tutkimus paljasti satoja hyväksikäyttötapauksia Saksan katolisessa kirkossa – hiippakunta vaikeni ja siirsi tekijöitä paikasta toiseen

Tutkimuksen mukaan ainakin 610 alaikäistä uhria on käytetty seksuaalisesti hyväksi Münsterin hiippakunnassa Länsi-Saksassa.

Hyväksikäyttö oli usein toistuvaa. Moni uhreista on tekojen aikaan ollut 10–14-vuotias. Suurin osa uhreista oli poikia ja noin neljännes tyttöjä. Uhreilla on yleensä ollut läheiset suhteet kirkkoon, he ovat toimineet esimerkiksi alttaripoikina.