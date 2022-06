Kalastajat jättävät siimanpätkiä rannoille, ja siitä voi seurata linnulle tuskallinen kuolema – Pieksämäellä koiranulkoiluttajan valppaus pelasti tiistaiaamuna variksen hengen

"Eläimet ovat hätää kärsimässä"

– Pyrimme hoitamaan eläimen niin että se pärjää luonnossa. Jos siima on ollut kovin tiukasti kietoutuneena vaikka kaulan tai jalan ympäri, niin kuntoutuminen ei välttämättä suju kauhean hyvin, sanoo Korkeasaaren eläintenhoidon ja -suojelun johtaja Nina Trotti .

– Niitä joudutaan lopettamaan, mutta on tässä myös naurulokki, joka on päässyt samana päivänä takaisin luontoon, kun siima on saatu pois.