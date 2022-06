Joensuulainen pariskunta ei halua kotipihastaan rikkaruohotonta nurmikenttää – näillä seitsemällä vinkillä saat pihastasi monimuotoisen

Aurinko on tullut juuri esiin sateen jälkeen Merja ja Anssi Jukaraisten pihalla Joensuussa. Pieni tontti rintamamiestaloalueella hehkuu vihreänä. Pihalla kasvaa lukuisia puita, pensaita ja perennoja. Tuntuu kuin ympäristö kihisisi elämää.

Jukaraisten piha on hyvä esimerkki monimuotoisesta pihasta. He ovat tehneet töitä vihreän keitaansa eteen Marttojen avulla.

Martoilla ympäri Suomen on meneillään hanke, joka tähtää luonnon monimuotoisuus -käsitteen laajentamiseen myös kotipihoihin. Eli samoin kuin luonnossa myös pihoissa olisi hyvä olla runsaasti kasvilajeja, joista pölyttäjät, hyönteiset ja perhosten toukat löytävät ruokaa ja suojaa ympäri vuoden.

Monimuotoisella pihalla on elämää myös maan alla, kun kasvijätettä hajottavat eliöt kierrättävät niistä saatavia ravinteita takaisin kasveille.

– Monimuotoinen piha on tätä päivää, sanoo Pohjois-Karjalan Marttojen Maarit Sallinen-Uusoksa.

Työtä ajatuksen perille viemiseksi on vielä tehtävä. Monelle käsitys hyvästä on pihasta on laaja rikkaruohoton nurmikenttä, hallitusti kasvavat kukkapenkit ja siellä täällä sijaitsevat puut ja pensaat.