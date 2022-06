Vertaistuki auttaa isää selviämään poikansa harvinaisen syndrooman kanssa: "Älkää ikinä jääkö yksin kotiin miettimään ongelmia"

Veikka Laaksosen isä Kalevi Laaksonen kirjoitti poikansa tarinan pieneen kirjaan. Kuvitetussa kirjasessa Veikalla on oma ääni, vaikka hän ei osaa puhua.

Veikalla todettiin Kabuki-oireyhtymä. Se on synnynnäinen epämuodostumaoireyhtymä, jossa on tunnusomaiset kasvonpiirteet. Nimi tulee japanilaisen Kabuki-teatterin näyttelijöiden maskeerauksen mukaisesti.

Veikka on pyöräillyt tuhansia kilometrejä ja kunnostautunut roskien keräämisessä teiden varsilta isänsä kanssa. Video: Markku Lähdetluoma

Kahdessa kolmesta tapauksesta Kabuki-oireyhtymän taustalla on MLL2-geenin mutaatio. Veikan kohdalla syy on tuntematon. Suomalaispotilaita tunnetaan kymmenkunta, mutta heitä on todennäköisesti enemmän.