”Hän osoitti käsillään, miten löi kumpaakin useamman kerran päähän” – kelpaako Viking Sallyn murhan väitetty tunnustus näytöksi hovioikeudessa?

Nielsen on vuosien saatossa vaihtanut nimeään useita kertoja ja on nykyään nimeltään Herman Thomas Bendix Nielsen Kjeldsen Himle . Vuonna 2015 Herman Himle -nimeä käyttänyt mies alkoi uhkailla ex-puolisoaan ja kirjoitti lukuisissa teksiviesteissä, että on syyllistynyt murhaan. Tieto viesteistä kantautui Turun poliisille, joka lähetti kaksi poliisia kuulustelemaan Himleä Tanskaan.

Hyödyntämiskielto on ratkaisevassa asemassa

Vasta kun hyödyntämiskieltoasia on ratkaistu, hovioikeus pääsee käsittelemään itse rikosasiaa. On mahdollista, että hyödyntämiskieltoasiassa hävinnyt osapuoli hakee valituslupaa Korkeimmasta oikeudesta, jolloin hyödyntämiskielto etenisi ensin Korkeimpaan oikeuteen. Vasta sen jälkeen päästäisiin henkirikosasian varsinaiseen pääkäsittelyyn hovioikeudessa. Tämä kuitenkin riippuu siitä, millaiset valitusohjeet hovioikeus aikanaan antaa.

Puolustus riitauttaa myös kuulustelujen sisällön

EIT:llä tiukat vaatimukset kuulusteluille ilman avustajaa

Himle on vedonnut kuulustelujen aikaiseen terveydentilaansa, mutta suurin osa siihen liittyvistä tiedoista on poliisin ja tuomioistuimen päätöksellä salattu. Se tiedetään, että joitakin vuosia ennen kuulusteluja Himle sai vakavan päävamman maastopyöräonnettomuudessa. Lisäksi Himlellä on pitkäaikaissairaus, johon hän on viitannut esitutkinnassa.