Suomalaiset tieteentekijät menestyvät hyvin eurooppalaisessa rahoituskilpailussa: Suomea paremmin pärjää vain viisi Euroopan maata

Suomalaiset tieteentekijät pärjäävät

Suomalaisista yliopistoista eniten ERC-apurahoja on kahminut Helsingin yliopisto, lähes puolet kaikista Suomeen myönnetyistä rahoituksista. Syy on selvä: Helsingin yliopisto on maamme suurin.

Tuottaako ERC-rahoitus innovaatioita?

– Innovaatioon johtava tutkimus on perustutkimusta. Sen rahoitus on myönnetty alun perin perustavanlaatuisista uteliaisuudesta ja sitten tutkimus on onnistuneesti toteutettu. Meillä on siis todisteet, että se toimii, Leptin toteaa.