Disneyn uusi kesäleffa kiellettiin 14 maassa – syynä kahden naishahmon suudelma

“Emme leikkaa pois mitään”

Disney suostui vastaavaan leikkelyyn vielä vuoden 2019 Star Wars: The Rise of Skywalker -elokuvan kohdalla. Alkuperäisversiossa vilahtava kahden naisen välinen suudelma leikattiin pois esimerkiksi Singaporessa (siirryt toiseen palveluun) .

Toinen vaihtoehto on homoseksuaalisuutta sisältävien elokuvien kieltäminen kokonaan, kuten kävi myös toukokuussa ensi-iltansa saaneelle Disneyn Marvel-elokuvalle Doctor Strange in the Multiverse of Madness muutamissa arabimaissa (siirryt toiseen palveluun). Venäjällä taas kiellettiin lapsilta Disneyn Kaunotar ja Hirviö (2017) sen jälkeen, kun viranomaiset paheksuivat sen levittävän "homopropagandaa" alaikäisille.