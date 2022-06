Kaksi kesää ilman ulkomaalaisia turisteja selvinnyt Lapin matkailuväki on toiveikas – ulkomaalaiset ovat palanneet, eivätkä kotimaiset hylänneet

Lapin jälkeen suuntana on etelä.

Lappi ja Ounaskosken leirintäalue Rovaniemellä on pariskunnalle paikka, jossa vieraillaan joka kesä

Lapin keskuksissa ollaan positiivisen toiveikkaita

Levillä, Pyhä-Luosto alueella ja Rovaniemellä kesän varaustilanne enteilee hyvää matkailukesää. Visit Pyhä-Luosto ry:n toiminnanjohtaja Anu Summanen kertoo, että osalla alueen toimijoista kesä - syyskaudelle varauksia on vuoden takaista enemmän.

– Kesään on startattu positiivisin odotuksin, kuvailee Summanen.

Kesää kohden varausten määrä on Levillä kuitenkin tasoittunut ja on nyt viime vuoden tasolla.

Kittilässä ja Rovaniemellä viime vuotta parempaa matkailukesää ennakoi myös se, että koronapandemian aiheuttaman tauon jälkeen ovat charter-lennot Keski-Eurooppaan alkaneet uudelleen. Syyskuun puoleenväliin asti luvassa on kaksi viikoittaista lentoa.

Kittilään on suora charter-lento Zürichistä Sveitsistä, Rovaniemelle puolestaan tulee suora tilauslento Rotterdamista Hollannista kerran viikossa syyskuun puoliväliin saakka.

Karavaanarit Euroopasta ovat jo liikkeellä

Rovaniemellä, Kemijoen rannalla sijaitsevan Ounaskosken leirintäalueen tuoreeltaan ohjaksiinsa ottaneen Katri Puljulan mukaan kuluva vuosi on ollut hienoinen poikkeus.

– Koronavuosien jälkeen on porukka lähtenyt liikenteeseen. Nyt melkein kaikki täällä ovat ulkomaalaisia. Norjalaisia, hollantilaisia, saksalaisia ja jokunen suomalainenkin on mukana, luettelee leirintäalueyrittäjä Katri Puljula Camping Ounaskosken asiakkaita.

Ulkomaisia vieraita on saapunut joukoittain jo toukokuussa. Paikka avattiin kaksi viikkoa virallista avauspäivää aikaisemmin. Toukokuussa uusina vieraina Lappiin tulivat puolalaiset automatkailijat, joita ei Puljulan mukaan aiemmin ole juuri käynyt.

– Uskon, että meillä tulossa on hyvä kesä, että kiirettä pitää. Meillä on nyt kymmenen työntekijää ja vieläkin on työntekijähaku päällä, toteaa Puljula.