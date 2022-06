Ari Syrjynen haluaa eläkkeelle, mutta kukaan ei saa ostettua perheen strutsitilaa – maatilayrittäjäksi ryhtyminen voi osoittautua liki mahdottomaksi

Pälkäneellä sijaitseva Strutsitila Syrjynen on ollut myynnissä jo parisen vuotta. Nykyiset yrittäjät ovat pyörittäneet tilaa kohta 23 vuotta ja toivoisivat paikalle nyt jatkajaa.

– Kiinnostuneita on ollut kaiken aikaa ja osa selvittelee rahoituskuvioita, mutta lainan saaminen ei ole nykyään kovin helppoa, Ari Syrjynen kertoo.

Syrjynen pitää tilaa yhdessä vaimonsa kanssa. He päättivät laatia myynti-ilmoituksen, sillä oma askel alkaa jo aavistuksen painaa.

– Se on vähän niin kuin urheilukisoissa. Kun vauhti hyytyy, viestipalikka annetaan seuraavalle. Nuori, innokas yrittäjä jos löytyisi niin tästä olisi hyvä jatkaa.

Syrjysen tilalla elinkeino tulee maatilamatkailusta, tilamyynnistä ja teurastamotoiminnasta. Luokkaretkikohteena strutsitila on ollut suosittu. Kesäsesonki on juhannuksesta heinäkuun loppuun ja asiakkaita käy vuodessa yli 10 000.

– Tässä on näinä vuosina omat oppirahat maksettu joten siihen pyritään, ettei virheet toistuisi.

Strutsien lisäksi Syrjysen tilalla on muitakin eläimiä, kuten kanoja, kaneja ja lampaita. Eläinmäärä ja lajit vaihtelevat vuosittain. Kuvassa karitsa nauttii saamastaan huomiosta.

Ei vakuuksia, ei lainaa

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK:n tutkimuspäällikkö Juha Lappalainen kertoo, että usein maatilakaupat tehdään suvun sisällä sukupolvenvaihdoksena. Tällöin kyseessä on pääsääntöisesti lahjaluonteinen kauppa, jolloin hinta jää alle käyvän arvon. Kun ostaja tulee ulkopuolelta, monesti ongelma on, että tilan arvo on liian korkea tuottoon nähden.