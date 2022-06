Moni asuntosijoittaja painaa nyt jarrua – nousevat korot ja hiljentyvä vuokramarkkina voivat ajaa liikaa riskiä ottaneen vaikeuksiin

Monella sijoittajalla tuumaustauko

Asuntosijoittajien määrä on kasvanut viime vuosina kovaa vauhtia. Nyt heistä moni painaa jarrua.

Hypo on ennustanut sijoittajien suosimien yksiöiden hintojen laskevan tänä vuonna tarjonnan kasvaessa.

Jos on ottanut liikaa riskiä, asuntomarkkinoilla vaikuttaa nyt useita vaarallisia trendejä.

Korot ja kustannukset nousevat samaan aikaan kun vuokralaisista saa kilpailla. Kaatuuko asuntosijoittajan korttitalo, jos vuokratuotot eivät enää kata kustannuksia ja lainamenoja, ja talous on viritetty tiukalle?

Riski on olemassa, arvioi Suomen Pankin ekonomisti Markus Aaltonen .

– Jos asuntosijoittaja on liikkeellä suurella velkavivulla eikä ole varautunut korkojen ja kustannusten nousuun, haasteita voi olla edessä, kun korot ja vastikkeet nousevat samanaikaisesti, hän sanoo.

Aaltosen mukaan on kuitenkin mahdotonta arvioida, paljonko tällaisia sijoittajia on.

Lainojen maksurästit maltillisella tasolla

Suomen Pankin hoitamattomien lainojen tilaston mukaan sijoitusasuntolainoissa on itse asiassa vähemmän maksurästejä kuin omistusasuntolainoissa.

– Yleisesti kotitalouksien velkaantuneisuus on kasvanut ennätyssuureksi. Se lisää velallisen herkkyyttä korkojen nousulle, Aaltonen sanoo.

Suomen Pankin ekonomisti Markus Aaltonen sanoo, että asuntosijoittajilla on selkeästi meneillään tuumaustauko. Osaltaan sijoitusasuntolainojen pudotusta vuodentakaisesta selittää se, että viime vuosi oli asuntomarkkinoilla erittäin vilkas.

Valtaosa asuntosijoittamisesta pienimuotoista

– Varmasti joukossa on sellaisia, jotka eivät ole tilanteeseen varautuneet, mutta kyse on enemmän yksittäistapauksista kuin isosta haasteesta. Mitään pakkomyyntiaaltoa ei ole näköpiirissä, hän sanoo.

Valtaosalla asuntosijoittaminen on Rokkasen mukaan kuitenkin pienimuotoista: tyypillisellä asuntosijoittajalla on yhdestä kahteen asuntoa, ja asuntosijoittamisen tavoite on eläkepäiviä varten säästäminen. Oman talouden puskurit riittävät hänen mukaansa yleensä kattamaan riskit.