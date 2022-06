Ukraina julkisti Nato-kokouksen alla "ostoslistan" aseista, joita se tarvitsee – "Sehän on valtava määrä", sanoo tutkija

Ukraina tuskin saa kaikkea pyytämäänsä, ainakaan heti

– Kun katsoo listaa, niin sehän on valtava kalustomäärä, mitä on pyydetty. Lyhyellä aikajänteellä en usko, että Ukraina saa listan mukaisia määriä, toteaa sotataidon laitoksen pääopettaja, everstiluutnantti Jarmo Mattila Maanpuolustuskorkeakoulusta Ylelle puhelimitse.

Ukraina: Venäjällä yli kymmenkertainen tulivoima

Ukrainan arvion mukaan venäläisten tuliylivoima on musertava: yhtä Ukrainan tykkiä kohtaan Venäjällä on 10–20, ja ammuksia ukrainalaisilla on vain murto-osa venäläisten käytössä olevista. Tästä syystä asetoimituksien viivästyminen maksaa ukrainalaishenkiä, kirjoittaa Wall Street Journal (WSJ) (siirryt toiseen palveluun) -lehti.