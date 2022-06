Keski-Suomi valitsi hyvinvointialueen johtajaksi Jan Tolletin – insinööritaustainen muutosjohtaja ryhtyy rakentamaan hyvinvointia yhteistyöllä

Keski-Suomen ensimmäiseksi hyvinvointialuejohtajaksi on valittu Jan Tollet. Tollet toimii nykyisin Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin johtajana.

55-vuotias Tollet on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hänellä on myös liikkeenjohdon MBA-tutkinto. Hän on toiminut pitkään kansainvälisissä tehtävissä. Hän asuu Espoossa.