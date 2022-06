Vaajakosken liikennesumpun purkamissuunnitelmat etenevät Jyväskylässä – jättihankeen kustannusarvio 170 miljoonaa euroa

Paperille tulostettuna puolitoista metriä toiselta ja melkein metrin toiselta sivulta. Sellainen on asemakaava, jolla tehdään tilaa Vaajakosken ohitustielle Jyväskylässä. Kaava on tulossa kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn juhannusta edeltävänä tiistaina.

– Asemakaavaksi tämä on valtava, yleiskaavatasoa, sanoo asemakaava-arkkitehti Reijo Teivaistenaho Jyväskylän kaupungilta.

Syy suureen mittakaavaan on alueen pituus. Kyse on noin seitsemän kilometrin mittaisesta moottoritien osasta. Tällä hetkellä Kanavuoren ja Vaajakosken liikenneympyröiden väliin jäävä tie sumputtaa aika ajoin liikenteen nelostiellä ja ysitiellä.

Liikenneympyröiden välin köröttelee viidenkympin nopeudella keskimäärin yli 20 000 autoa vuorokaudessa. Liikennemäärä nelostiellä on kasvanut jopa viidenneksen viimeksi kuluneen kahdeksan vuoden aikana.

– Tilanne muuttuu ratkaisevasti. Uusi valtatie tulee olemaan moottoritie, joka jatkuu suoraan ilman taso- tai kiertoliittymiä etelästä tultaessa Kanavuoren ohitse Aholaitaan saakka. Se on tämän parannuksen jälkeen oikea moottoritie, sanoo projektipäällikkö Kari Komi Keski-Suomen ely-keskuksesta.

Tiesuunnitelman laadinta ja asemakaava kulkevat käsi kädessä, koska tiesuunnitelman on oltava voimassa olevan asemakaavan mukainen. Niinpä nykyiseen asemakaavaan on tulossa lukuisia muutoksia.

Seitsemään kilometriin mahtuu useita uusia eritasoliittymiä

– Kanavuoreen on tulossa valtava eritasoliittymäalue, kertoo Teivaistenaho.

Kaavassa näkyy Kanavuoren liittymässä jo olevan huoltoaseman varsin laaja tontti. Tien toiselle puolelle on suunniteltu noin kolme- tai nelinkertainen alue, jonne on tulossa levähdysalue raskaalle liikenteelle sekä varaus liiketontille, joka mahdollistaa polttoaineenjakelun. Käytännössä kaavassa siis varataan alue toiselle huoltoasemalle.

Rahoitus ratkaisee rakentamisajan

Vaajakosken ohitustie joudutaan sijoittamaan melko ahtaalle alueelle, jota ympäröivät vesistöt, asutus ja luonnonsuojelualueet. Tiealueen alle on jäämässä joitakin omakotitalotontteja kokonaan tai osittain.

Ohitustien rakennustöiden alkaminen edellyttää vielä, että sekä kaava että tiesuunnitelma on hyväksytty ja rahoituksesta on päätetty.

Kaava on nähtävillä ainakin kesälomien yli ja tiesuunnitelma on lausuntokierroksella. Rahoituspäätöksestä toistaiseksi parhaan vihjeen antaa Väyläviraston investointiohjelma. Vaajakoski on otettu mukaan vasta julkaistuun investointiohjelman uuteen vuosille 2023–2030 ulottuvaan versioon (siirryt toiseen palveluun).