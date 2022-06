Hävikkiruokakauppa WeFood lopettaa, koska toiminta muuttui verotettavaksi – Kirkon Ulkomaanavun rahoitusjohtaja: "ideaa emme kuoppaa"

Verottajan viime vuonna tekemän linjauksen mukaan kauppa joutuu maksamaan myymistään tuotteista arvonlisäveroa, sillä tuotteet on saatu lahjoituksina.

– Hävikkiruoan vähentämiseen liittyen on olemassa kansallinen ohjelma (siirryt toiseen palveluun) – jos halutaan alan toimijoita markkinoille, voitaisiin miettiä, voisiko näille toimijoille antaa helpotusta muun muassa verotuksen kautta.

WeFoodin malli on lähtöisin Kirkon Ulkomaanavun sisarjärjestö DanChurchAidilta Tanskasta, jossa toiminta on laajempaa. Siellä hävikkiruokakauppoja toimii kivijalkaliikkeissä yhteensä kuusi.

– Toimimme kauppakeskuksessa, jossa on pakolliset aukioloajat ja esimerkiksi vapaaehtoisia on tiettyinä aikoina vaikeampi saada töihin. Redi on onneksi antanut meille helpotusta loppuajalle aukioloaikojen suhteen, Harju sanoo.