Lepertely ja lässytys kannattaa: Hoivapuhe kehittää vauvan kielen oppimista, puolisolle lässyttäminen on sosiaalista liimaa

Vauvoille lepertely on elinehto lapsen kielelliselle kehitykselle, mutta hiljaisuus on myrkkyä aikuistenkin välisissä suhteissa. Onneksi kaksi kolmesta pariskunnasta harrastaa keskinäistä lepertelyä.

Vanhemman ja lapsen välinen kommunikaatio on jotain, mikä syntyy luonnostaan. Sitä ei tarvitse opettaa. Lepertelevällä aikuisella ei tarvitse olla vauvaan edes sukulais- tai muutakaan suhdetta, vaan lepertelyä eli hoivapuhetta tulee ulos suusta lähes automaattisesti, kun olemme vauvan läheisyydessä. Tutkijat eivät vieläkään tiedä varmaksi, mistä se tulee.

– Tiedämme, että sitä tapahtuu kaikissa kulttuureissa ja että se liittyy positiivisiin tunteisiin. Taustalla on ehkä jonkinlaista tunteeseen liittyvää biologiaa, joka aktivoi hoivapuheen, pohtii logopedian professori Elina Mainela-Arnold Turun yliopistosta.

Vauvat voivat oppia hoivapuheen avulla myös kielen rakennetta, kun hoksaavat, että tietyt sanat seuraavat toisia todennäköisemmin kuin jotkut muut sanat, pohtii Elina Mainela-Arnold. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Se tiedetään, että hoivapuheella eli baby talk’illa on suuri merkitys lapsen kielelliselle kehitykselle (siirryt toiseen palveluun). Olennaista on, että sitä käytetään sosiaalisissa tilanteissa. Tutkimuksissa on havaittu, että vauvoille soitettu tallenne ei herätä vauvoissa samaa vastakaikua kuin läsnä olevan ihmisen puhe. Sosiaalisessa tilanteessa on puheen lisäksi lapselle tarjolla muitakin vihjeitä, kuten huulten liikkeet ja ilmeet ja niillä on osansa oppimisessa.

– Lapsi oppii seuraamaan hoitajan katsetta. Jos vaikka näytän, että tässä on pallo, lapsen katse on ensin hoitajassa, sitten pallossa ja lopuksi hoitajassa. Kun pallo-sanaa toistetaan, ja lapsi löytää sen puhevirrasta, se auttaa lasta ymmärtämään sanan ja asian yhteyden.

Anniina Vuorikoski juttelee tyttärelleen aina ääneen mitä kulloinkin tehdään. Mette vastaa hymyllä ja ääntelyllä. Musiikki ja laululeikit ovat mieluisia. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Jokainen lapsi on valmis oppimaan minkä tahansa maailman 7000 kielestä. Kaikissa kielissä on omat vokaali- ja konsonanttiäänteensä ja noin puolivuotiaana lapsi herkistyy omalle äidinkielelleen. Hoivapuhe osaltaan kiihdyttää aivojen välittäjäaineita, jotka motivoivat lapsia oppimaan.

– Esimerkiksi suomen kielessä “ba” ja “pa” tyypillisesti kuullaan samana eli baari ja paari tulkitaan samaksi asiaksi tuossa asiayhteydessä. Suomenkieliset vauvat tunnistavat konsonanttien eron vielä ennen kuuden kuukauden ikää, mutta yksivuotiaat eivät enää kiinnitä siihen huomiota, kertoo Elina Mainela-Arnold.

Normaali hoivapuhe (myös lässyttäminen), kirjojen lukeminen ja vaikka laulaminen riittää virittämään lapselle kielen oppimisen. Digitaalinen mediakaan ei ole pahasta, kunhan käyttö on kohtuullista ja sisällöt kielellisesti rikkaita. Täydessä hiljaisuudessa kieli ei kehity. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Kielen oppimisen alun herkin vaihe kestää vain muutaman kuukauden ja alttius kielen oppimiselle vähenee tasaisesti iän myötä vanhuuteen asti. Toisaalta, jos lapsi kasvaa ympäristössä, jossa hän altistuu myös kahdelle kielelle, herkin vaihe pitenee. Lapsi voi oppia äidinkielen rinnalle toisen kielen sujuvasti vielä seitsemänvuotiaaksi saakka.

Intonaatio auttaa erottelemaan sanat

Lapsen korviin normaali puhe kuulostaa akustiselta pötköltä. Sanat ovat kiinni toisissaan, eikä kielen rakenteesta saa tolkkua. Kuulokuva on samankaltainen kuin jos aikuinen kuuntelee itselle täysin outoa kieltä.

Hoivapuheessa käytettävät intonaation liioitellut vaihtelut ja yksittäisten sanojen toistelu on lapselle vihje, missä ovat sanojen rajat.

Tutkijat puhuvat todennäköisyyksistä. Toistojen, intonaation kiekausten ja hoitajan fyysisen läheisyyden kautta vauva oppii pötkömäisestä puhevirrasta, että tietyt tavut kuuluvat todennäköisesti yhteen ja muodostavat siis sanan.

Hoivapuheella on merkittävä vaikutus kielenkehitykselle ja sanavarastolle. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Hoivapuheen vaikutusta on tutkittu myös niin, että vauvojen lähiympäristöä äänitettiin tallentimilla, joita he kantoivat mukanaan. Tallenteilta kävi ilmi, kuinka paljon ja minkälaista kieltä vauvoille puhuttiin päivän mittaan. Tutkimuksessa selvisi, että niille lapsilla, joille oli puhuttu hoivapuhetta muita enemmän, oli yhden vuoden jälkeen kehittynyt kaksinkertainen sanavarasto.

Pariskuntien välinen lepertely on sosiaalista liimaa

Lepertelyä tarvitsevat myös aikuiset. Noin kaksi kolmesta aikuisesta pariskunnasta lepertelee toisilleen. Ulkoasultaan se voi muistuttaa pienille lapsille ja lemmikeille puhuttavaa kieltä.

Julkisesti lipsahtelevat hellittelynimet eivät ole aiheuttaneet kielteistä palautetta. Kristiina tosin muistaa Kain äidin sanoneen kerran, että ettekö voisi jo näin monen vuoden jälkeen lopettaa tuon lepertelyn. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Äänen perussävelellä eli korkeudella on merkitystä siinä, kuinka vastaanottaja kokee puhujan. Tutkijat havaitsivat (siirryt toiseen palveluun), että miehillä äänen madaltaminen kertoo hellistä tunteista suhteen toista osapuolta kohtaan, oli kyseessä vakiintunut parisuhde tai ei. Vastaavasti naisilla äänenkorkeuden nostaminen aiheuttaa saman reaktion.

Miesten matalaa ääntä on pidetty vaaran ja uhkaavuuden merkkinä, mutta toisaalta myös rentouden viestijänä miesten keskisissä keskustelutilanteissa. Miehellä korkeampi ääni on mielletty heikkouden tai vähäisen uhkaavuuden merkiksi. Esivanhempiemme elinehto oli tunnistaa äänenkin perusteella ystävät vihollisesta.

Kahdenvälinen kielellinen kulttuuri

Usein aikuisten välinen “baby talk” mielletään yksityiseen elämään ja parisuhteeseen kuuluvina hellyydenosoituksina, joita ei kodin ulkopuolella näytetä. Sitä saatetaan katsoa kieroon tai naureskellen, jos se pulpahtaa jostain julkisesti.

– Meiltä se onnistuu ihan sujuvasti. Ollaan joskus kutsuttu toista jollain hellittelynimellä julkisesti ja sitten hoksannut, että ei olisi ehkä pitänytkään sanoa näin, kun ollaan vähän paremmissa bileissä, nauraa Kristiina Niemelä.

– Tilanne voi nolostuttaa, mutta sitten voi käydä niin, että läsnäolijat toteavat, että olettekin hauskoja, kun puhutte toisillenne noin, jatkaa Kai Niemelä.

Kristiina ja Kai Niemelä tapasivat kesällä 1978. Ensimmäinen suudelma vaihdettiin 30.9.1978 ja siitä lähtien he ovat olleet yhdessä. Kuva: Jari Pussinen / Yle

Niemelät kertovat, että heidän toisillensa keksimät hellittelynimet kumpuavat arjen keskeltä. Pariskunta tekee vapaa-aikanaan lähes kaikki asiat yhdessä, joten keskinäistä puhettakin riittää. Esimerkiksi “seireeni” pätkähti mieleen siitä, kun pihalla syreeni kukkii. Joskus uusi nimi tulee mieleen kummallakin yhtäaikaisesti, radiosta kuuluvan laulun myötä.

Tutkimuksen (siirryt toiseen palveluun) mukaan hellittelynimien käytön pitäisi vähetä pitkän suhteen myötä, mutta Niemelöille on käynyt päinvastoin.