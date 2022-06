Ravintola-alan työvoimapula vaivaa kaikkialla Suomessa – sulkemisilta on pääosin vältytty

HOK-Elanto sulkee ravintoloitaan kesäksi, mutta muualla Suomessa vastaavaan ei näyttäisi olevan tarvetta. Työvoiman saatavuus on kuitenkin ollut heikkoa ja jossain aukioloaikoja rajoitetaan.

Ravintola-alan työvoimapula näkyy ravintoloissa eri puolilla Suomea.

Yle uutisoi maanantaina, että S-ryhmään kuuluva HOK-Elanto sulkee kymmenkunta pääkaupunkiseudulla toimivaa ravintolaansa kesän ajaksi osittain työvoimapulan, mutta myös kannattavuuden vuoksi.

Muualla maassa ravintoloita ei Ylen tekemän haastattelukierroksen perusteella jouduta kesän ajaksi sulkemaan, mutta työvoimapula on silti arkea.

Esimerkiksi Keski-Suomen alueella toimiva Osuuskauppa Keskimaa on joutunut rajoittamaan ravintoloidensa aukioloaikoja. Myös Pohjois-Savossa S-ryhmän ravintoloiden aukioloaikoja jouduttiin keväällä rajoittamaan.

– Pahimmillaan huhti-toukokuussa aukioloja jouduttiin supistamaan pari tuntia suunnitellusta tasosta noin kymmenessä yksikössä kerralla muutaman viikon ajan, kertoo PeeÄssän toimialajohtaja Ville Puustinen.

Pohjois-Suomessa toimiva Osuuskauppa Arina joutui puolestaan keväällä sulkemaan ravintoloitaan ja supistamaan aukioloaikojaan, koska työntekijöitä ei saatu. Nyt tilanne on toimialajohtaja Ulla Peltoniemen mukaan helpottanut.

– Henkilökuntaa on saatu ihan hyvin. Ravintola-alan haasteet kuitenkin jatkuvat, vaikka kesä-aika näyttää Arinan osalta valoisalta, kertoo Peltoniemi.

Kesätyöntekijöistä pulaa ja kokemusta puuttuu

Turun Osuuskaupan toimialajohtaja Harri Havian mukaan varhain alkuvuodesta aloitettu rekrytointi ja oppilaitosyhteistyö ovat tuoneet apua. Myös henkilökunnan kierrättäminen päivittäistavarakaupoista ja ABC-myymälöistä ravintoloihin on auttanut mahdollistamaan aukiolon.

Henkilöstöä on kuitenkin työvuoroissa vähemmän kuin aiemmin.

– Kesätyöntekijät ovat aiempaa kokemattomampia. Joudumme käyttämään todella paljon aikaa valmentamiseen ja opastamiseen. Toistaiseksi olemme silti pärjänneet hyvin, Havia sanoo.

Myös Osuuskauppa Keskimaassa jännitetään, riittääkö työntekijämäärä vastaamaan kesän kysyntään.

– Kesätyöntekijöitä ei ole saatu toivottua määrää ja keittiöammattilaisia haetaan jatkuvasti. Sesonkiaikana asiakas ei välttämättä tule saamaan palvelua niin nopeasti kuin toivoisi, henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg sanoo.

Pohjois-Savon PeeÄssässä vakituisten työntekijöiden vaihtuvuus on ollut viimeisen kahden vuoden aikana normaalia suurempaa. Tänä kesänä se ei saanut täytettyä kaikkia avoimia tehtäviä ammattilaisilla. Tämä aiheuttaa huomattavasti enemmän perehdytystyötä kuin tavallisesti.

Turun Osuuskaupan toimialajohtaja Harri Havian mukaan ammattitaitoisten kesätyöntekijöiden löytäminen on ollut tänä vuonna vaikeampaa kuin tavallisesti. Kuva: Carolus Manninen / Yle

Kymenlaaksossa työvoimapula vaihtelee. Kymen Seudun Osuuskaupan ravintoloissa tilanne on melko samankaltainen kuin aikaisempina vuosina. KSO:n mara-toimialajohtaja Mikko Virtasen mukaan ketjun ravintoloissa on ollut yksittäisiä tiukkoja tilanteita. Joihinkin paikkoihin on ollut helppo saada työntekijöitä.

Työntekijäpula on pahempi Kotkan Ravintoloilla, joilla on ravintoloita Kotkan keskustassa sekä Pyhtään Kaunissaaressa.

Hallintojohtaja Antti Pettinen sanoo, että ravintoloita on toukokuusta lähtien muutaman kerran jouduttu sulkemaan henkilökunnan sairastapausten takia – sijaisia kun ei ole.

– Tarjoilijoita ja apulaisia on jonkin verran, mutta ammattitaitoisista kokeista on pulaa. Kesä on hektistä aikaa, töitä tehdään kovasti, ja siksi vaaditaan ammattitaitoisia työntekijöitä. En ole 20 vuoden aikana kokenut näin pahaa tilannetta, Pettinen sanoo.

Apua ulkomaisesta työvoimasta

Osa ravintoloista on saanut apua ulkomaisesta työvoimasta.

Esimerkiksi PeeÄssän toimipaikoissa Kuopion alueella työskentelee jo 15 filippiiniläistä kokkia. Osuuskauppa Keskimaan keittiöissä työskentelee puolestaan kymmenkunta filippiiniläistä. Muutamat heistä saapuivat jo aiemmin, mutta suurin osa vasta kuluneen kevään aikana.

Työpöydällä on mietinnässä muitakin ratkaisuja työntekijäpulaa helpottamaan.

– Meillä on muun muassa rekrytointikoulutusta aloitettu kokkien osalta ja oppisopimusasiat ovat myöskin työn alla. Nämä eivät kuitenkaan tuo apua nopeasti, vaan ottavat aikaa, kertoo Kaisamaria Thusberg.

Turun Osuuskaupan Harri Havia uskoo, että henkilöstöpula ja kilpailu työvoimasta jatkuvat palvelualalla pitkään. Pula ei koske pelkästään ravintola-alaa, vaan kaikki palvelualat kilpailevat samasta työvoimasta.

Työperäisen maahanmuuton ja oppilaitosyhteistyön lisääminen ovat Havian mielestä tekoja, joilla palvelualan työvoimatilannetta voitaisiin kohentaa.

Työnantajan rooli suuri

Matkailu- ja ravintola-alan edunvalvontajärjestö Mara on arvioinut, että 10 000–20 000 ravintola-alan ammattilaista on ehtinyt vaihtaa alaa koronapandemian aikana.

Tämä on huomattu myös ravintoloissa ja henkilöstövuokrausfirmoissa. Asiasta keskusteltiin tiistaina Yle Radio Suomen päivässä. Voit kuunnella koko keskustelun alta.

Työvoimapula sulkee jo ravintoloita pääkaupunkiseudulla. Kuinka keittiöt voivat toimia alimiehityksellä? Entä voisiko kenet tahansa palkata ravintolatöihin? Ravintola-alan ahdingosta ja osaavan työvoimapulan ongelmista keskustelemassa ovat Koli Active Oy:n operatiivinen johtaja Tiina Tervaskanto ja StaffPointin rekrytointipäällikkö Terhi Ojala. Studiossa Linda Vettanen ja Päivikki Koskinen.

– Täällä meillä syrjäseuduilla työvoiman saatavuus on ollut jo useamman vuoden haaste, mutta tänä vuonna on konkretisoitunut vahvasti, että hakijoita ei ole. Alan vetovoima on huono, kertoi Koli Active Oy:n operatiivinen johtaja Tiina Tervaskanto lähetyksessä.

Asia on huomattu myös StaffPointissa, joka on yksi suurimmista ravintola-alan henkilöstöä välittävistä yrityksistä.

– Hakijamäärät ovat tipahtaneet. Iso määrä ihmisiä on lähtenyt alalta pois. Mennyt ehkä opiskelemaan ja jäänyt muihin hommiin, kertoi rekrytointipäällikkö Terhi Ojala.

Pohjois-Karjalan osuuskaupan talousjohtaja ja matkailu- ja ravitsemiskaupan toimialajohtaja Antti Varis uskoo, että vuokrafirmojen vähäinen käyttö on voinut auttaa heitä pitämään ravintolansa auki siitäkin huolimatta, että työvoiman saatavuus on heikentynyt.

– Koronan jälkeen on ollut todella vaikeaa saada mara-työntekijöitä vuokrafirmojen kautta, joten on luonnollista, että sellaisen strategian valinneet toimijat kohtaavat tällä hetkellä isoja haasteita, Varis sanoo.

Työnantajilla on iso rooli siinä, että osaajat saataisiin takaisin ravintoloihin ja alaa houkuttelevaksi myös uusille tekijöille.

– On huolehdittava, että työ on tekijälle palkitsevaa ja mieleistä. On myös mietittävä keinoja, joilla työhönsä pääsee vaikuttamaan ja kehittämään omia taitojaan, Osuuskauppa Keskimaan henkilöstöjohtaja Kaisamaria Thusberg sanoo.

Thusberg toivoo ravintola-alaa leimaavan epävarmuuden vähentyvän, jos pelisäännöt olisivat jatkossa selkeät ja ennakoitavissa mahdollisten poikkeusolojen aikana.

