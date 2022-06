Pienet paikkakunnat haluavat sotaa paenneista ukrainalaisista pysyviä asukkaita – työllistyminen halutaan tehdä mahdollisimman helpoksi

Pirkanmaalla sijaitseva, noin 24 000 asukkaan Sastamalan kaupunki haluaa tehdä sotaa paenneille ukrainalaisille paikkakunnalle työllistymisen mahdollisimman helpoksi. Muuttotappiosta kärsivä kaupunki on alkanut omasta halustaan kartoittaa vastaanottokeskuksissa olevien, noin 150 ukrainalaisen osaamista ja kiinnostuksen kohteita.

Nyt tehtynä on noin kolmenkymmenen henkilön kartoitukset. Alueella asuu todennäköisesti vielä enemmän ukrainalaisia, jotka olivat töissä jo ennen sodan alkamista.

Kaupungilla on ajatuksena saada ukrainalaiset paikkakunnalla töihin ja kenties juurtumaan alueelle. Myös kieliopinnot ovat aloitettu.

Suomeen kotiutunut yrittäjä korostaa kielitaidon merkitystä

Herkkujuustola Oy:n toimitusjohtaja Peter Dörig on itse kotiutunut Sastamalaan ulkomailta. Alun perin Sveitsistä kotoisin oleva juustomestari muutti Suomeen 90-luvun puolivälissä. Tällä hetkellä Dörigin yritys työllistää myös ulkomaalaisia, ja hän pitääkin mahdollisena, että voisi palkata myös ukrainalaisia.

Yrittäjä Peter Dörig on muuttanut Suomeen Sveitsistä 90-luvun puolivälissä.

Juustoja valmistavassa yrityksessä myös elintarviketyön perusosaaminen on tärkeää.

– Ei riitä, että ukrainalainen metsuri hakee meille juustonvalmistajaksi. Se on meillä kahden vuoden prosessi saada hänestä elintarviketyöntekijä, pohtii Dörig.

Lähtökohtaisesti yrittäjä tykkää työskennellä kansainvälisessä porukassa. Yrityksessä on käynyt harjoittelussa japanilainen, tshekkiläinen, chileläinen ja hollantilainen työntekijä. Heidän kanssaan pärjättiin englannilla.

Sastamalassa työllistymistilanne näyttää hyvältä

Osa Sastamalaan saapuneista ukrainalaisista on työllistynyt oma-aloitteisesti. Osa vielä odottaa työmahdollisuuksia. Kaupungin haastattelemat ukrainalaiset kokevat kieliongelman olevan kaikista haastavin asia työllistymisessä.

– Kun olen näitä ukrainalaisia tavannut, niin työllistymisen motivaatio on heillä korkea. Silloin on kaikki onnistumisen edellytykset, sanoo Sastamalan kaupungin työllisyyspalvelupäällikkö Tiina Leppäniemi .

Tiina Leppäniemi kertoo, että ukrainalaisilla on reilusti työhaluja. Perinteisen palkkatyön rinnalla ukrainalaiset voivat harkita myös esimerkiksi kevytyrittäjyyttä.

Leppäniemi korostaa, että ukrainalaisilla on heti tilapäisen suojeluhakemuksen jättämisen jälkeen työnteko-oikeus. Ennen työn aloittamista pitää kuitenkin hankia verokortti, henkilötunnus ja pankkitili, mihin palkka maksetaan.

– Nämä ovat kuitenkin aika helposti hoidettavissa. Vastaanottokeskus on tehnyt näiden asioiden eteen paljon töitä, jotta nämä asiat olisivat kunnossa, kertoo Leppäniemi.

Tähänastiset tiedustelut yritysten suuntaan näyttävät hyviltä. Sastamalassa on jo tiedossa muutamia kymmeniä yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita ukrainalaisten palkkaamisesta.

– Ja täytyy pitää mielessä, että se perinteinen palkkatyö ei ole ainoa mahdollisuus. Kevytyrittäjyys on mahdollista myös ukrainalaisille ja siihen on ollut myös kiinnostusta, kun he ovat lähestyneet paikallisia yrityksiä ja tarjonneet omaa osaamistaan, Leppäniemi muistuttaa.