Rautateillä alkaa juhannuksena ratatöiden suma – VR varautuu jo paluuliikenteen ongelmiin: "Harmillisen usein viivästyksiä tulee"

Väylävirasto tekee ratatöitä juhannuksena usealla paikkakunnalla. Jopa kymmenkunta rataosuutta on kesäkuun viimeisenä viikonloppuna pois pelistä korjaustöiden johdosta.

Jos juhannuksen työmaaluettelo vaikuttaa pitkältä, niin sitä se myös on. Vuonna 2022 rataverkon kehittämishankkeisiin on arvioitu käytettävän 350 miljoonaa euroa, joka on merkittävästi vuotta 2021 enemmän.