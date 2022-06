Kenialaisen Halima Abdulahin, 36, perhe menetti vuohensa ja kamelinsa kuivuudelle: “Lapsille en pysty antamaan kuin maissipuuroa ja teetä”

KENIA Tie on asfalttipäällysteinen ja hyväkuntoinen, kiinalaisten muutama vuosi sitten rakentama. Autoja kulkee paahtavassa helteessä vain harvakseen, kenelläpä olisi asiaa Garissasta Mado Gashiin, kuivan ja asumattoman tasankoalueen halki.

Me pysähdymme pitkällä suoralla, noin kymmenen kilometrin päässä Shimbireyn kylästä pohjoiseen. Tänne pikitien varteen on huhti- ja toukokuun aikana ilmestynyt liki sata paimentolaisperheen asumusta. Piikkipensailla rajattuja pihapiirejä, ohuista puunrangoista ja kankaista kokoon laitettuja majoja.

Tämä on Gutoyn kylä. Huutomerkki, joka kertoo, että Garissan läänin paimentolaisten elinkeino ja elämä on tuhon partaalla.

Kaksi laihaa ateriaa päivässä

Kohteliaisuudet kylänvanhimpien kanssa vaihdetaan lehdettömän Damajaa-puun varjossa. Sitten saamme kutsun Halima Abdulahin kotiin. Hän on 36-vuotias, kymmenen lapsen äiti ja tällä hetkellä käytännössä yksinhuoltaja.

Istumme perheen keittiömajassa. Lapset Haliman ympärillä kuuntelevat rauhallisina ja hiljaisina. He ovat saaneet hetki sitten ensimmäisen päivän kahdesta ateriasta. Paksua maissipuuroa ja teetä. Ei muuta.

Löytyykö apu pikitien varresta?

Halima Abdulahi on 36-vuotias, mutta katse on vanhan naisen katse.

Hän on joutunut näkemään, miten oma elinkeino tuhoutuu eläin eläimeltä. Ja nyt hän näkee, miten omat lapset joutuvat elämään jatkuvassa nälässä ja satunnaisen avun varassa.

Oman paimentolaisen elämäntavan hylkääminen on viimeinen keino, mutta sekään ei ole mikään patenttiratkaisu. Gutoyn kylään ovat viranomaiset kyllä tuoneet neljä vesisäiliötä, jossa useimmiten on myös Tana-joelta säiliöautoilla tuotua vettä. Mutta ei aina.

– Silloin meidän on ostettava vettä Shimbireyn kylältä, vaikkei siihen oikeastaan ole varaa.

Halima Abdulahin mies on kymmenien kilometrien päässä paimentamassa perheen jäljellä olevia vuohia ja usein kuukausia poissa kotoa.

Halima Abdulahi hankkii myös vähäiset ruokatarpeensa pääkylän puodista. Miltei aina velaksi. Ja aina jossain vaiheessa on kajottava siihen viimeiseen omaisuuteen, mitä perheellä on.

Naisten, lasten ja vanhusten kylä

Gutoyn pihapiirien liepeillä on myös piikkipensailla rajattuja vuohiaitauksia, joiden maanpinta on kauttaaltaan vuohenpapanoiden peittämä. Mutta yhtään vuohta ei näy missään. Eikä aikuisia miehiä.

– Miehet ovat ottaneet ne eläimet, mitä perheillä vielä on jäljellä, ja lähteneet kymmenien tai satojen kilometrien päähän etsimään laidunmaata. Garissan läänin eteläosissa on saatu jonkin verran sadetta, ja miltei kaikki miehet ja eläimet ovat nyt siellä, kertoo PGI-kansalaisjärjestön projektityöntekijä Mohamed Mohamud.

Vain naiset, lapset ja vanhukset ovat jääneet tänne tienvarteen, odottamaan mahdollisia auttajia. Mohamed Mohamudin järjestö Pastoral Girls Initiative (PGI) on tehnyt vuosikausia töitä paimentolaisperheiden tukemiseksi.

– Autamme Shimbireyn kylän alueella yli tuhatta vähävaraista perhettä kuukausittaisilla rahansiirroilla. Annamme noin puolet siitä, mitä perheet tarvitsevat perustoimeentuloonsa, toinen puoli heidän on hankittava jostain muualta, Mohamed Mohamud selittää.

Rahansiirto on hänen mukaansa todettu toimivimmaksi tavaksi auttaa köyhiä perheitä. Se antaa autettavalle oman päätäntävallan ja itsekunnioituksen.

Toinen rahansiirtojen hyvä puoli on, että ne tukevat paikallista taloutta. Jos alueelle tuotaisiin riisiä tai maissijauhoa, olisi se pois paikallisten kauppiaiden tuloista ja sitä kautta kylän hyvinvoinnista.

Kaikille ei raha-apua riitä

Gutoyn kylä on syntynyt tien varteen muutamassa kuukaudessa. Paimentolaisperheet toivovat, että he täällä pääsisivät hallituksen ja järjestöjen avun piiriin.

PGI saa toimintaansa varat Euroopan Unionilta, Oxfamin ja kenialaisen ASAL Humanitarian Networkin kautta. Mutta rahaa on aivan liian vähän suhteessa tarpeeseen, niin kuin koko kuivuuden kurittamassa Itäisessä Afrikassa.

– Emme pysty Shimibireyn kylässäkään auttamaan perheitä enää kuin kahden kuukauden ajan, sitten nykyinen rahoitus on käytetty loppuun, Mohamed Mohamud kertoo.

Mohamed Osmanin ainoa ammattitaito on vuohien ja kamelien paimentaminen.

Isä tuli, kahden kuukauden jälkeen

Kuvaamme Halima Abdulahin perheen pihapiirissä, ja jossain vaiheessa pihalle ilmestyy myös hymyilevä mies. Kun kysyn, kuka hän on, kertoo tulkkimme että kyseessä on perheen isä, Mohamed Osman , 40.

Hän on viimeksi käynyt perheensä luona kaksi kuukautta aiemmin, eikä nytkään viivy kuin yhden yön. Vuohilauma on reilun viidenkymmenen kilometrin päässä Dujis-nimisen kylän lähistöllä.

– Vanhin tyttömme on yksin siellä ja vahtii vuohia, siksi en voi olla kauaa poissa, Mohamed Osman kertoo.

Mohamed Osmanin 200 vuohen laumasta on kahden vuoden kuivuuskauden jälkeen jäljellä vain 20 laihaa eläintä.

Hänen ainoa ammattitaitonsa on vuohien ja kamelien paimentaminen. Kun vuohilauma hupenee hupenemistaan, on pakko miettiä muita vaihtoehtoja.

Kymmenen vuohta tyttärestä

Yksi selviytymiskeino paimentolaisperheille on tyttölasten avioituminen. Kenialaisessa perinteessä sulhasen vanhemmat maksavat morsiamen perheelle tuntuvat myötäjäiset. Garissan paimentolaisten keskuudessa se tarkoittaa yleensä kymmentä vuohta tai viittä kamelia.

Haliman ja Mohamedin kymmenestä lapsesta vain kaksi on käynyt koulua, hekin vain toiselle ja kolmannelle luokalle asti. Paimentolaiseen elämäntapaan koulunkäyntiä on ollut vaikea yhdistää, kun perhe on vaihtanut aina muutaman kuukauden välein asuinpaikkaa.