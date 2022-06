Mein Schiff -laivasarjan viimeisen aluksen rakentaminen alkoi Turun telakalla

Perinteinen teräksenleikkuuseremonia avasi Mein Schiff –laivasarjan viimeisen aluksen rakentamisen Turun telakalla tiistaina 14. kesäkuuta. Alus on laivasarjan seitsemäs.

Alukseen mahtuu noin 2 900 risteilyvierasta. TUI Cruises -yhtiön tilaaman aluksen on tarkoitus valmistua vuonna 2023. Aiemmin on uutisoitu, että aluksen arvo on 500 miljoonaa euroa.