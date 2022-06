Venäjän hyökkäys Ukrainaan kiristi ilmapiirin Norjan Huippuvuorilla asti

Nyt taajamassa asuu noin 370 ihmistä, joista kaksi kolmasosaa on ukrainalaisia. Suurin osa kaivoskylän ukrainalaisista on tullut venäjänkieliseltä Donbassin alueelta. Loput Barentsburgin asukkaista ovat venäläisiä.

Mielipiteet jakautuneet täysin

Avoimilta kärhämiltä on Barentsburgissa ainakin tähän asti säästytty. Näkemyserot kylässä ovat kuitenkin jyrkkiä.

Hän silti painottaa samalla, miten "pitkä ja vaikea Neuvostoliiton historia on opettanut meille sen, että ihmiset täällä tietävät milloin lopettaa politiikasta puhuminen".

Merkki siitä, että viha kiehuu pinnan alla, voisi olla se, että noin 45 ihmistä on lähtenyt kaupungista "operaation alkamisen jälkeen", sanoo Venäjän konsuli Sergei Gustshin . Hän puhuu hyökkäyksestä Ukrainaan Venäjän käyttämällä kiertoilmauksella.

Gustshin myöntää, että barentsburgilaisten "sosiaalisissa verkostoissa, kuten Facebookissa ja Telegramissa, on tietysti jännitteitä ja keskusteluja".

Satavuotias sopimus

Arktikugol Trust on operoinut kaivosta Barentsburgissa Isfjorden-vuonon rannalla jo liki vuosisadan, vuodesta 1932 asti.

Maallikko saattaa ihmetellä, miten kommunistinen Neuvostoliitto sai oikeuden pääsyyn Norjan alueelle. Syynä on vuonna 1920 solmittu sopimus Huippuvuorten asemasta. Siinä saaristo tunnustettiin osaksi Norjaa, mutta sopimus samalla takasi allekirjoittajamaiden kansalaisille tasavertaisen pääsyn Huippuvuorten luonnonvaroihin.

Leninin rintakuvan ohella slaavien läsnäolon maamerkki Barentsburgissa on Gustshinin työpaikka, Venäjän konsulaatti. Rakennus on suojattu korkeilla rautatangoilla ja turvakameroilla, ja se on koristeltu ylellisesti marmorisella sisäänkäynnillä, talvipuutarhalla sekä mittatilaustyönä tehdyillä raanuilla.