Disney osti levitykseensä sarjan, joka vilisee suomalaisuuksia – käsikirjoittaja laittoi mukaan jopa kotiseutunsa herkun

Säännöt kuuluvat Tuiskulaan

– Sarjassa vähän nauretaan sille, kuinka Suomessa tykätään noudattaa sääntöjä ja kuinka meillä on kirjoittamattomiakin sääntöjä. Säännöt ovat Tuiskulassakin vahvasti läsnä, sanoo Joonas Utti.

Kansainväliselle yleisölle sarja tarjoaa Utin mukaan lähestymispintaa muun muassa Tuiskulan kylän myötä. Fiktiivinen kylä on pieni paikka tavalla, joka koskettaa ympäri maailmaa. Tuiskulan kaltaisia paikkoja ja sen pienuuden tuomia piirteitä löytyy kaikkialta.

Pitkän yhdessä tekemisen tulos

Keltainen lumimies ei ole ensimmäinen kerta, kun Joonas Utti on tehnyt yhteistyötä Disneyn kanssa. Joonas Utin ja Anttu Harlinin perustama tuotantotalo Gigglebug on tehnyt aikaisemmin muun muassa Disneyn 101 dalmatialaista -animaatiosarjaa.

Keltainen lumimies on pitkän yhteistyön tulos.

– Meolemme tehneet Disneyn kanssa aikaisemmin heidän projektejaan.Olemme siinä osoittaneet, että meidän kanssamme on kiva tehdä töitä, Utti kertoo.

Keltainen lumimies on sen sijaan ensimmäinen suomalainen sarja Disneyllä. Vaikka yhteistyötä on tehty aiemmin, on oma sarja tekijöille suuri asia.