Kotimaisen koronarokotteen testaus siirtyy ensi vuodelle – toimitusjohtaja: "Nopeus ei ole meillä se kriittisin tekijä, vaan teho"

Kotimaista koronarokotesuihketta kehittävä yhtiö Rokote Laboratories Finland Oy kertoo, että nenäsumutteen kliinisten tutkimusten aloitus siirtyy tästä vuodesta ensi vuodelle. Näillä näkymin testaus ihmisillä aloitetaan ensi kesänä. Viive on noin kuuden kuukauden luokkaa.

Keinosen mukaan syynä kliinisten tutkimusten siirtymiselle on se, että yhtiö päivittää koronarokotettaan tehoamaan paremmin uuteen BA.5-varianttiin sekä muuttunut koronatilanne ja tulevat koronavariantit.

– Rokotteemme on sitten virusvarianttikattavuudeltaan mahdollisimman ajantasainen, eikä olisi niin sanotusti vanhentunut rokote sitten kun sitä ruvetaan testaamaan. Kilpajuoksuahan tämä koronaviruksen kanssa on, kun viruksella on viheliäinen kyky muuntua hyvin nopeasti.