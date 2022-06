OP Ryhmä ja Nordea: Asuntojen hintojen nousu hidastuu tänä vuonna

Kumpikin pankki kertoo, että asuntojen hinnat ovat nousseet alkuvuoden aikana, mutta nousutahti on hidastunut.

Nordean mukaan uusia asuntolainoja on myönnetty tänä vuonna vähemmän kuin viime vuonna mutta edelleen enemmän kuin koronaa edeltävinä vuosina.

Hintojen nousu jakautunut aiempaa tasaisemmin

– Asuntojen hintojen nousu on jakautunut alkuvuonna maantieteellisesti tasaisemmin kuin aikaisemmin, ja huhtikuussa hintojen nousu olikin keskimäärin nopeampaa suurten kaupunkien ulkopuolella, sanoo OP:n ekonomisti Joona Widgrén .

Nordea arvioi, että pääkaupunkiseudulla asuntohintoja painaa yksiöiden kysynnän heikkous, tarjonnan reipas kasvu voimakkaan rakentamisen takia sekä maan sisäinen muuttotappio. Myös omakotitalojen hintojen nousu on tasaantunut.

Korkojen nousu painaa hintoja

Nordea varoittaa, että korkotason nousu on alkanut, ja nousu näyttäisi jatkuvan seuraavat vuodet.

Asuntolainojen tyypillisin viitekorko eli 12 kuukauden euribor nousi huhtikuussa positiiviseksi, ja nousutahti on ollut sen jälkeen erittäin nopeata. Tällä hetkellä markkinoiden odotuksissa on, että 12 kuukauden euribor on noin kaksi prosenttia vuoden päästä.