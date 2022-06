13-vuotias sotahistorian harrastaja ei kyllästy Raatteen tien taisteluun – talvisotamuseo kiinnostaa nyt jopa Meksikossa ja Brasiliassa

Taipalsaarelainen Teemu Käyhty tutkii Suomussalmella Raatteen Portin talvisotamuseota. Vierailu ei ole ensimmäinen, sillä 13-vuotias Käyhty on kiinnostunut sodista. Kiinnostus alkoi noin kolme vuotta sitten. Käyhty jakaa innostuksen isänsä kanssa.

– Tämä on hienoin museo, jossa itse olen käynyt. Tämä on hieno kokonaisuus. Suomen talvisodan historiallisesti tärkein taistelu on mielestäni Raatteen tien taistelu. Nyt se saa vielä uutta merkitystä Ukrainan tilanteen vuoksi.