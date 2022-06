Komponenttipula jarruttaa kasvavaa moottoripyörämyyntiä – pienen osan puute voi seisottaa tuhansia pyöriä tehtaiden pihoissa

– Ihmisille on nyt ehkä jäänyt enemmän vapaa-aikaa. Matkailu on normalisoitumaan päin ja paljon on tapahtumia tarjolla. Moni on ymmärtänyt moottoripyöräilyn olevan mukava tapa viettää vapaa-aikaa. Lisäksi uskon, että moottoripyöräily on lisääntynyt myös työmatkaliikenteessä.