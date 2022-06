700 lammasta lähti kesätöihin eri kaupunkeihin – katso videolta hämmentyneet ilmeet: "Ne vähän katselevat, että oho, mihin tultiin"

Lampaat viettävät kesän laitumella, ja niiden tehtävänä on syödä erityisesti haitallista jättibalsamia, joka on levinnyt alueella laajasti.

– Lampaat tykkäävät siitä. Se on herkullista ja vaihtelua niille. Tämä on niille kivaa työtä, kertoo lampuri Tuomas Mattila .

Kotkan Hurukselassa asuvalla Mattilalla on kaikkiaan noin 700 lammasta, jotka kaikki ovat kesätöissä maisemanhoitotöissä. Kauimmaiset ovat Espoossa. Lampaita on myös muun muassa Porvoossa ja Kouvolassa.

Perheet pitävät huolta lampaista

Yksi kummeista on lähellä asuva Pullin perhe, johon kuuluvat vanhemmat Tiina ja Petri sekä lapset Aava ja Peetu. Heillä on kesällä kaksi muutaman päivän vuoroa. Silloin he käyvät katsomassa, että lampaat ovat tallessa, niillä on kaikki hyvin ja aita on kunnossa.