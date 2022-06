Kilpailu hoitajista kiristyy – lähihoitaja Jani Pajunen: "Jos jossain aletaan maksaa parempaa palkkaa, se tiedetään huomenna"

Lukuisissa kunnissa kuluva kesä on ensimmäinen, kun julkisen puolen työnantaja on hoitajapulan vuoksi ryhtynyt kilpailemaan palkanlisillä ja erilaisilla muilla eduilla.

Hoitajille on tarjottu palkkaporkkanoita viime vuosina lähinnä vain satunnaisesti, mutta nyt hätä palveluista näyttää ulottuvan jo sinnekin, missä houkuttimia ei aiemmin ole edes harkittu.

Turkulainen lähihoitaja Jani Pajunen suuntasi pari viikkoa sitten Lapin Tornionlaaksoon Pelloon kesätöihin. Hoitoalalla on seurattu kesän rekrytointeja, sillä valinnanvaraa on runsaasti. Pellossa hoitajille luvattiin lisää rahaa ja muun muassa vuokratukea.

Hyvinvointialueen ehdottomasti isoin kysymys

– Tämä tulee olemaan hyvinvointialueiden isoin kysymys, ilman muuta. Jos halutaan taata palvelut kuntalaisille, on päivänselvää, että palkkausta on nostettava, Leena Karjalainen toteaa.

Tulevan hyvinvointialueen on toki mahdollista maksaa työntekijöille parempaa palkkaa kuin virka- ja työehtosopimuksissa on määrätty. Lapin hyvinvointialueen henkilöstöasioiden vastuuvalmistelija Tiina Kalliokuljun mukaan lähtökohtana on kuitenkin työntekijöiden tasapuolinen kohtelu.