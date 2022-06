Kuopiolainen askarteluliike kyllästyi jatkuvaan varasteluun – hyllyjen paikkoja on jouduttu vaihtelemaan ja valvontaa lisäämään

Tussit ja alkoholimusteet ovat olleet erityisesti nuorten suosiossa ja niitä on ostettu paljon. Samaa vauhtia niitä on kuitenkin hävinnyt maksamatta. Askartelukulma Matikaisen markkinointivastaava Hanna-Kaisa Matikainen arvioi, että puolen vuoden aikana näpistettyjen tuotteiden määrä pyörii jo sadoissa.

Yritys aloitti uusissa toimitiloissa Kuopion keskustassa vuoden alussa ja alkuun he eivät nuorten näpistelyä huomanneet. Ajan kuluessa he kuitenkin havaitsivat, että joidenkin tuotteiden varastotilanne ei täsmää.

Keskusta-alueella eniten näpistyksiä

Yrittäjän mitta on tullut täyteen

Matikaiset sanovat, että alaikäisten näpistelyyn on vaikea suhtautua, koska asiattomasta käytöksestä huomauttamisesta on saanut melkoista suunsoittoa takaisin. Aiemmin he eivät ole tehneet näpistyksistä ilmoituksia, mutta nyt mitta on täynnä ja he aikovat jatkossa tehdä ilmoituksen poliisille jokaisesta ilmi tulleesta tapauksesta.