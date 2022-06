Mäkihyppy voisi mainiosti olla puhtaasti kesälaji – näin sujuu hyppy lumettomalta ladulta

Hiihtoliiton lajikoordinaattori Kimmo Yliriesto seisoo Lahden mäkihyppystadionin hyppyrin nokan vieressä olevalla valmentajakorokkeella. Kysymyksiin vastailun lomassa hän antaa lähtömerkin tornissa puomilla odottavalle hyppääjälle. Käynnissä on yläkouluikäisten mäkihyppyleiri.

– Välineet on kesähypyissä ihan samat. Samat puvut samat kypärät. Vain kovempi hiki tulee kesällä, mäkihyppyvalmentaja Yliriesto kertoo.

– Mäkihyppääjä hyppää suurimman osan vuoden aikana kertyvistä hypyistään kesällä. Nyrkkisääntö on, että kesällä treenataan ja talvella sitten kilpaillaan.

Mäkihypyn harrastajamäärät ovat kasvussa

Rekisteröityneiden alle 13-vuotiaden juniorien määrä Suomessa on Ylirieston mukaan kasvanut kahdessa vuodessa lähes 70 prosenttia. Suomessa on myös rakennettu uusia mäkiä.

Vanhoja mäkiä on muovitettu kesähyppäämiseen soveltuviksi. Esimerkiksi Kouvolassa Yliriesto kertoo toiminnan elpyneen parin viime vuoden aikana.

– Meillä on siellä neljä mäkeä muovilla ja oikein hyvä meininki. Kahden metrin mäki on pienin, ja se on osoittautunut aivan loistavaksi. Pieni mäki madaltaa niin nuoremman kuin vanhemmankin kynnystä kokeilla lajia.