Skandaalin keskiöön joutunut Suomi pysäytti noin 70 miljoonan euron tuet YK-järjestöille – vaatii jokaisen järjestön tarkastusta ennen tuen jatkamista

Kansainvälisen YK-skandaalin keskiöön joutunut Suomi on pysäyttänyt kymmenien miljoonien eurojen yleisavustukset lukuisille YK:n kehitysjärjestöille. Kyse on valtaosasta Suomen koko YK-kehitysrahoituksesta.

Suomi tasa-arvojärjestön suurin rahoittaja

Kyse on merkittävästä päätöksestä, sillä suurin osa Suomen kehitysrahoituksesta YK:lle on suoraan järjestöjen toimintaan menevää yleistukea. Suomi on esimerkiksi UN Womenin suurin ja väestörahasto UNFPA:n viidenneksi suurin yleisrahoittaja.

Ulkoministeriöstä kerrotaan, että Suomi on toistaiseksi ainoa maa, joka on ryhtynyt näin mittaviin toimenpiteisiin. Syynä on Majan mukaan nimenomaan se, että Suomi on ollut Helsingin ohjelmatoimiston johtoa koskevan skandaalin keskiössä.