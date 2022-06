Kuusamon suurpetokeskus harmittelee Aina-karhusta noussutta kohua

Kuusamon suurpetokeskuksen henkilökunta harmittelee keskuksesta julkisuuteen tulleita tietoja. Julkaisemassaan tiedotteessa suurpetokeskus toteaa, että esimerkiksi orvon Aina -karhun tarhaolosuhteita on moitittu perusteettomasti.

Karhu voi tiedotteen mukaan hyvin ja sitä on hoidettu asiallisesti.

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt viime viikolla poliisille tutkintapyynnön liittyen eläintenpitoon Kuusamon suurpetokeskuksessa.

Tiedotteessa todetaan myös että suurpetokeskus pahoittelee syvästi menettelytapaa, jolla on nostettu esille vuosia vanhat huomiot ja suurpetokeskuksen epäkohdat, jotka on korjattu ja korjaukset viranomaisten taholta hyväksytty.

– Aina-karhu on tottunut liikkumaan vapaana ulkona pihalla ja tarha-alueella, ja myös että Aina on ohjattavissa säyseä ja jopa sosiaalinen karhu. Mielestämme Aina-pennun kasvatus on tapahtunut niin kuin orvon pennun ja erauspojan kasvatuksen tulisi tapahtua, tiedotteessa sanotaan.