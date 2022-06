Yhdysvaltain äidinmaidonkorvikekriisistä syytetään suuryritysten valtaa – myös Suomessa esimerkkejä kilpailun ontumisesta

Yhdysvalloissa yhden tehtaan sulkeminen aiheutti keväällä huutavan pulan äidinmaidonkorvikkeesta, ja nosti samalla esiin keskittyvien markkinoiden ongelman. Kun tuotanto on vain harvojen suuryritysten käsissä, yhdenkin yrityksen ongelmat voivat johtaa kuluttajat vaikeuksiin.

Äidinmaidonvastikekriisi alkoi , kun Abbott Nutrition sulki helmikuussa tehtaansa Michiganin osavaltiossa bakteeriepäilyn vuoksi sekä veti tuotteitaan markkinoilta. Tehtaassa valmistetun korvikkeen on epäilty liittyvän neljän lapsen saamaan bakteeri-infektioon.

Kaupat joutuivat nopeasti myymään ei-oota, sillä Abbot Nutritionin osuus Yhdysvaltojen äidinmaidonvastikemarkkinoista on 43 prosenttia. Suljetulla tehtaalla on valmistettu yli puolet (siirryt toiseen palveluun) Abbotin vastikkeista.

Neljä yritystä pitää alaa hallussaan

Noin 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa äidinmaidonkorvikkeen markkinat ovat käytännössä neljän suuren yrityksen hallussa. Niiden markkinaosuus on yli 90 prosenttia.

Tuonti on vähäistä, sillä aikaisemmin presidentti Donald Trumpin kaudella korotetut tuontimaksut tyrehdyttivät tuonnin (siirryt toiseen palveluun) Kanadasta.

Nyt presidentti Joe Biden on pyrkinyt helpottamaan pulaa muun muassa solmimalla sopimukset (siirryt toiseen palveluun) 128 miljoonan vastikepullon tuomisesta ulkomailta.

Mediassa on kuitenkin nostettu esiin huoli siitä, ettei markkinoiden keskittyminen koske vain äidinmaidonvastikkeita, vaan elintärkeiden tuotteiden pulat ovat arkea Yhdysvalloissa. Esimerkiksi lääkkeistä ja sairaalatarvikkeista on jatkuvasti pulaa, kirjoittaa kilpailunrajoituksiin ja markkinoihin erikoistunut Matt Stoller brittilehti The Guardianissa. (siirryt toiseen palveluun)