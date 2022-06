Analyysi: Kaksi esimerkkiä paljastaa poliisin uskomattoman leväperäisyyden – ja sen, miksi vuosikymmenien takaiset henkirikokset voivat selvitä

Poliisi on viime vuosina avannut uudelleen useita pimeäksi jääneiden rikosten tutkintoja. Osa tapauksista on päätynyt tuomioistuimiin. Se on nykypoliisilta kova voimannäyttö, mutta kolikon toinen puoli ei virkavaltaa mairittele.

Kuva: Eetu-Mikko Pietarinen / Yle