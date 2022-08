Gordon Guyatt on yksi maailman arvostetuimmista lääketieteilijöistä – hän arvioi, että koronapandemia on ollut voitto näyttöön perustuvalle lääketieteelle

Tutkijoille koronapandemia on tarjonnut uudenlaisen haasteen, eikä Guyatt ole tässä suhteessa poikkeus. Kanadalainen on ollut tärkeässä kansainvälisessä roolissa jatkuvasti päivittyvien hoitosuositusten laatimisessa.

Monesti lääkkeitä oli jopa helpompi määrätä suoraan käyttöön kuin tutkia , sillä satunnaistettujen kansainvälisten jättitutkimusten tekeminen on kankeampaa ja byrokraattisempaa, mutta lääkärillä on oikeus määrätä potillaalle sopivaksi katsomaansa lääkettä varsinaisenkin käyttöaiheen ulkopuolelta .

Guyatt korostaa, että lääketieteen tehtävänä on tarjota mahdollisimman hyvää tietoa hoidosta. Se, miten suositukset ja tieto vaikuttavat lopulliseen hoitoon, jää kuitenkin lääkäreiden vastuulle. Siten myös ivermektiinin määrääminen covid-potilaalle on täysin mahdollista, vaikkei meta-analyysi tukisikaan sen hyötyjä.

Itsestäänselvyys? Historian mukaan ehkä ei

Maallikon korvin kuulostaa lähes absurdilta, että tällainen ajatus ja määritelmä on noussut lääketieteen johtavien trendien joukkoon vasta 1990-luvulla. Miten näin yksinkertainen ajatus on monien tutkijoiden mielestä ollut niin merkittävä?

– Aivoinfarkteihin on hoitoja, jotka voivat aiheuttaa verenvuotoa. Ruuansulatushäiriöihin on hoitoja, mutta valitettavasti niillä on haittavaikutuksia. Nivelreuman hoitoon on lääkkeitä, jotka saattavat kasvattaa syöpäriskiä, Guyatt luettelee.