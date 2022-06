Yhdysvaltain puolustusministerin mukaan lännen tulee jatkaa Ukrainan aseistamista: "Panokset ovat liian korkeat"

Kokous järjestetään Naton puolustusministerien kokouksen yhdessä. Myös Suomi on kutsuttu kaksipäiväiseen Nato-kokoukseen.

Ukraina julkisti ennen kaksipäiväistä kokousta listan aseista ja tarvikkeista, joita se tarvitsee sodassa. Listaan on kerrottu kuuluvan muun muassa tuhat haupitsia, 300 raketinheitinjärjestelmää ja 500 panssarivaunua.

Reuters: USA:n määrä kertoa uusista toimituksista lähipäivinä

Austinin mukaan tilanne on kriittinen.

Ukraina on esimerkiksi arvioinut, että Venäjällä on tällä hetkellä käytössään kymmenkertainen tulivoima. Taistelut Itä-Ukrainassa käyvät myös kiivaina, kun Venäjä on keskittänyt hyökkäystään Donbasin alueelle.