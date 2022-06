Kun Samuli Harju ilmestyi Helsingistä kotiin pupuna, pihalla oli hiljaisuus – sitten naapuri kysyi, mites meni tissibileet: "Moni on kaapissa"

Harju on crossdressaaja, eli hän pukeutuu asuihin, jotka yleensä mielletään vastakkaisen sukupuolen vaatteiksi. Harjusta tulee Sandy kotona tai erityisissä tapahtumissa. Kadulla häntä harvoin näkee pupunkorvissa.

– Minulla on osittainen pelko, mitä siitä seuraa. Meneekö vaikka maine. Monet crossdressaajat ovat kaapissa. He pelkäävät muiden reaktiota, koska eivät voi olla varmoja, miten heidän läheisensä suhtautuvat.

Kotkalaiset crossdressaaja Samuli Harju ja biseksuaali Iina Hankkila kertovat mitä prideviikko heille merkitsee ja ovatko he kohdanneet ennakkoluuloja. Toimittajana Maija Tuunila.

Bi-naisia seksualisoidaan ja ihmetellään

Kotkalainen Iina Hankkila on nuoresta saakka ollut viehättynyt naisista ja miehistä. Hän alkoi kuitenkin miettiä seksuaali-identiteettiään vasta, kun sai esikoisen miehensä kanssa.

Hankkila on seurustellut myös naisten kanssa, mutta huomaa selittävänsä ihmisille seksuaali-identiteettiään. Hankkila kertoo erilaisista ilmiöistä liittyen bi-naisiin. Esimerkiksi jotkut heteromiehet seksualisoivat bi-naisia. Toisaalta bi-nainen voidaan nähdä takinkääntäjänä sekä lesbojen että heteromiesten puolelta.

Hankkila on kuitenkin välttynyt pahimmilta ennakkoluuloilta, sillä hänen kaveriporukassaan ymmärretään erilaisia identiteettejä. Hän on silti jännittänyt, miten erilaisuuteen pienessä maakunnassa suhtaudutaan.

– Ystäväpariskunta, kaksi homomiestä, tuli käymään tänne. Silloin mietin, mitä siitä tulee, kun lähdemme kaupungille. Onneksi minulla on ystäviä, jotka tunnen täältä ja tiesin, että he tukevat, jos jotain kävisi. Mutta sitten ei ollutkaan mitään ongelmia. He saivat olla ihan omia itsejään.