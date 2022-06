Selvitimme, miksi nyt nostetaan tarkoituksella asuntolainojen korkoja, kun hinnat ovat muutenkin korkealla

Tiistaina kerrottiin uusia lukuja: hintojen nousu on nyt kovinta yli 30 vuoteen. Polttoaineiden hintojen lisäksi rajussa nousussa on ruuan hinta.

Mitä tarkoittaa inflaatio?

Euroopan keskuspankin (EKP) tehtävä on pitää hintataso vakaana. Sen tavoitteena on pitää inflaatio kahdessa prosentissa.

Kun hinnat nousevat maltillisesti – eli inflaatio on matalalla – talous kasvaa, työpaikat eivät vaarannu ja rahan arvo pysyy melko vakaana. Siksi liian korkeaa inflaatiota yritetään hillitä erilaisin keinoin, joista yksi on korkojen nostaminen.

Kun hinnat nousevat eli inflaatio kiihtyy, miksi samaan aikaan muutetaan asuntolainojen korkoja?

Kun lainojen korkoja nostetaan, halpaa rahaa on saatavilla vähemmän. Jokainen joutuu miettimään, mihin on varaa. Rahan määrä vähenee markkinoilla eli kansalaisilla, yrityksillä, pankeissa ja hallituksissa.

Ihmisillä on rahat muutenkin tiukilla, miksi heitä vielä kiusataan korkeammilla koroilla?

Euroopan keskuspankki on Tuuli Koivun mukaan pitkään todennäköisesti ajatellut, että se, että taloudessa ja maailmantilanteessa on paljon epävarmuutta ja esimerkiksi energia maksaa enemmän, saisi ihmiset ja yritykset vähentämään kulutusta ja investointeja. Tämä kaikki hillitsisi palkkojen ja hintojen nousua.

Kuinka kauan tämä epävarma taloustilanne kestää?

Huolestuttavia talousuutisia kuullaan nyt joka suunnasta. Olemmeko me nyt lamassa?

Taantumat riskit ovat kuitenkin kasvaneet. Yhdysvalloissa talous on ylikuumentunut: palkkojen nousu on suurempaa kuin Euroopassa, työntekijöistä on pulaa ja inflaatio on korkealla. USA:n ongelmat heijastuvat muualle maailmaan ja myös Eurooppaan.