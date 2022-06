Viljelijät ovat koolla Porissa synkkien pilvien alla – MTK-Satakunnan puheenjohtaja: "Arkinen tilanne maatiloilla on hyvin kriittinen"

Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK kokoustaa sankoin joukoin Porissa keskiviikkona ja torstaina.

Kaksipäiväiseen tapahtumaan odotetaan yhteensä noin 800 kokousedustajaa, luottamushenkilöä ja kokousvierasta.

Edellisen kerran porilaiset saivat isännöidä MTK:n liittokokousta vuonna 1926.

MTK-Satakunnan puheenjohtaja Otso Heikolan odotukset tapahtumaa kohtaan ovat korkealla, vaikka viljelijöiden ja karjankasvattajien tilanne on vaikea.

– Hienoa päästä näkemään ja tapaamaan ihmisiä. Samaan aikaan arkinen tilanne maatiloilla on hyvin kriittinen. Taloustilanne tiloilla on hyvin haastava, Heikola sanoo.

Maatalousväki kokoontui Porin Ässien kotihalliin keskiviikkona. Kuva: Jere Sanaksenaho / Yle

Kulut kasvavat, tulot eivät

Arkisella tilanteella MTK-Satakunnan puheenjohtaja Otso Heikola viittaa muun muassa lihatuotantoon.

– Lihatuotannossa kulupuoli on reippaasti loikannut eteenpäin, mutta tulo on jäänyt takamatkalle. Tämä tarkoittaa tiloille todella haastavia talousaikoja. Käteen ei jää palkkaa eikä elintilaa. Millä tässä eletään ja tehdään hankintoja? Se on ehkä se suurin kysymys tiloilla tällä hetkellä.

Kulunut kevät oli suomalaisille viljelijöille haastava, mutta tilanteessa on myös positiivinen puoli. Ruoan arvostuksesta ja omavaraisuudesta puhutaan tällä hetkellä todella paljon.

Itsekin Kokemäellä viljelevä Otso Heikola sanoo, että satakuntalaisille on tällä osa-alueella aihetta ylpeyteen.

– Satakunta on vahva suomalainen ruoka-aitta ja täällä tuotetaan lähestulkoon kaikkea mitä suomessa ylipäätään voidaan tuottaa. Säkylässä on sokeritehdas ja tärkkijauhoja tehdään Kokemäellä. Siinä mielessä on erittäin tärkeästä alueesta on kysymys.

MTK-Satakunnan puheenjohtaja Otso Heikola kehuu satakuntalaisten omavaraisuutta. Kuva: Jere Sanaksenaho / Yle

Venäjän tilanne sekoittaa lannoitemarkkinoita

Otso Heikolan mukaan pelloille on tänä keväänä lyöty ennätyksellisen kovat panokset. Uhkakuviksi tämän vuoden sadolle muodostuvat sään ja olosuhteiden lisäksi Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa.

– Meilläkin yleensä kesällä aletaan miettiä seuraavaa satokautta ja emmitään esimerkiksi sitä, millaiset lannoitteen avaushinnat tulevat heinäkuussa olemaan, muistuttaa Heikola.

Pellervon taloustutkimus PTT arvioi eilen, että Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa koituu mittavia vaikutuksia ruokamarkkinoille, ja sen aiheuttama epävarmuus voi jatkua vuosien ajan.

– Venäjä vaikuttaa niin moneen asiaan. Myös lannoitemarkkinoihin. Siinä mielessä meillä on kyllä haastavat ajat edessä, sillä Suomi on ollut Euroopan maista vahvimmin riippuvainen Venäjän lannoitemarkkinoista, sanoo Heikola.

MTK-Satakunnan puheenjohtaja Otso Heikolan mukaan tämän kauden sato ja tuotto on vielä kysymysmerkki.

– Totta kai myös se mitä keväällä nähtiin loi suuria haasteita. Samaan aikaan viljan hinnat lähtivät viikko sitten putoamaan alaspäin. Kevät on ollut kohtuu suotuisa, mutta satoa ei voi kehua ennen kuin se on laarissa. Yhtälö on vielä hyvin epävarma, Heikola toteaa.

