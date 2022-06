Viisi perhettä menetti kotinsa, kun kallio sortui Salossa – kaupunki lunastaa neljä taloa, viidennestä vielä neuvotellaan

Neljän talon lunastuksesta on sovittu

Lunastuksesta on käyty neuvotteluja viiden talon omistajien kanssa, ja neljän kanssa asiasta on jo sovittu.

Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannerveden mukaan kolmen osalta on jo olemassa kaupunginhallituksen päätös kaupasta, ja neljäs on menossa listoille lähiaikoina.

Myös Ulla Järvi puolisoineen muuttaa siis pois. Uusi koti on pienkerrostalossa parin kilometrin päässä. Muutto luonnonvoimien edessä on ymmärrettävä, mutta silti se harmittaa ja tuntuu surulliselta.

Hän kuvailee aluetta poikkeukselliseksi. Osan mielestä kallio on pelottava, Järven mielestä se on suoja. Se on suojannut myrskyltä ja maailman tuulilta, ja alueella on suotuisa mikroilmasto. Pihalla versoo viiniköynnös.