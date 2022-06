Ypäjä haluaa parantaa määräaikaisten opettajien asemaa – kunta maksaa määräaikaisille opettajille kesäajan palkan

Ypäjän kunta on päättänyt maksaa määräaikaisille opettajille kesäajan palkan myös silloin, kun opettaja palaa perhevapaalta töihin kesäksi. Opettajilla on oikeus palata töihin kesäksi, vaikka he eivät olisi olleet muuten lukuvuoden aikana töissä. Silloin määräaikainen opettaja jää ilman palkkaa.